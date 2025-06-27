Поздравление Руслана Болотова с Днем молодежи

Юноши и девушки добиваются успехов в самых разных областях: в образовании, науке, творчестве, спорте, предпринимательстве. Наши ребята — победители престижных конкурсов российского и международного уровней.
Мы по-настоящему ценим, что молодые люди на все имеют свою точку зрения, смело отстаивают свое мнение, отличаются новаторским подходом к жизни. Их интересные идеи и нестандартные проекты двигают наш город вперед. В Иркутске мы продолжаем создавать условия, чтобы молодежь могла раскрывать свой потенциал. Сейчас формируется ряд открытых пространств «Точка». На этих площадках можно будет проводить мастер-классы, организовывать встречи, ребята смогут реализовывать свои идеи.
29 июня на острове Юность пройдет большой молодежный фестиваль. Запланировано множество мероприятий — от спортивных до творческих. Обязательно приходите отпраздновать ваш общий праздник вместе с друзьями!
Желаю всем молодым иркутянам найти свой жизненный путь, смело заявить о себе, обрести личное счастье. Дерзайте! У вас все получится!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.