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Самарская область получила 7,8 млн рублей на развитие волонтерства и образования

Самарская область выиграла федеральный конкурс «Регион добрых дел» и получила 7,8 миллиона рублей на развитие волонтерских центров и образовательных программ.

Самарская область выиграла федеральный конкурс «Регион добрых дел» и получила 7,8 миллиона рублей на развитие волонтерских центров и образовательных программ.

Средства направят на реализацию программы «Мы вместе можем больше», которая предусматривает ремонт и оснащение шести Добро. Центров в муниципалитетах области, обучение 400 специалистов и волонтеров, а также информационную кампанию для популяризации добровольчества.

Основное внимание уделяется вовлечению молодежи в социальные проекты и сотрудничеству с образовательными учреждениями, НКО и органами власти.

Цель национального проекта «Молодёжь и дети» — к 2030 году привлечь к волонтерской деятельности почти половину молодых людей страны. В Самарской области за реализацию отвечает региональное министерство молодежной политики совместно с Ресурсным центром поддержки добровольчества.

Ранее мы писали, что волонтёры «Том Сойер Феста» привели в порядок фасад дома на ул. Братьев Коростелёвых, 125.

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