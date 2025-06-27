«Среди гостей 11 оказались несовершеннолетними». Милиция накрыла пьяный флет в агроусадьбе под Минском

В Минском районе милиция задержала несовершеннолетних на пьяной вечеринке. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.
Так, правоохранители раскрыли флет на агроусадьбе, где собрались «отдохнуть» со спиртным 16 молодых людей. Среди них оказалось 11 несовершеннолетних в возрасте 16 — 17 лет.
— Для отдыха молодые люди арендовали агроусадьбу. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в УВД.
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