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«Среди гостей 11 оказались несовершеннолетними». Милиция накрыла пьяный флет в агроусадьбе под Минском

Милиция задержала 11 детей на пьяной вечеринке в агроусадьбе под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе милиция задержала несовершеннолетних на пьяной вечеринке. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.

Так, правоохранители раскрыли флет на агроусадьбе, где собрались «отдохнуть» со спиртным 16 молодых людей. Среди них оказалось 11 несовершеннолетних в возрасте 16 — 17 лет.

— Для отдыха молодые люди арендовали агроусадьбу. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в УВД.

Еще мы писали, что в Ляховичах 11-летний школьник совершил преступление по примеру ролика в TikTok.

Также СК сообщил, что 34 белоруски купили выдуманное золото на 19 тысяч рублей, их нашла милиция.

А в Минске директор фирмы задержан за непристойные действия в троллейбусе.