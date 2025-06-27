Магнитная буря из-за дыры на Солнце началась на Земле — что ждать белорусам

На Земле 27 июня происходит очередная ощутимая магнитная буря. Подробнее о космической погоде белорусам и другим жителям планеты рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Так, ученые предупредили о геомагнитной буре уровня G1. Ее причиной стало влияние образовавшейся корональной дыры на Солнце.
Слабые магнитные бури фиксируются на Земле примерно с 01.00 по минскому времени. При этом тянется геомагнитная активность около 20 — 30 часов. А так как Земля уже довольно долго находится в зоне действия корональной дыры, то уже к середине дня пятницы, 27 июня, геомагнитная обстановка должна начать постепенно стабилизироваться.
— Несмотря на исключительно высокую скорость солнечного ветра (до 800 километров в секунду), общее воздействие на планету является умеренным и к бурям уровня выше G2 привести не должно, — резюмируется в прогнозе.
Кстати, синоптики уже сообщили белорусам неутешительный прогноз на конец июня 2025: «В Польше жара +40, в Беларуси — до +20».
А еще мы писали, что Всебелорусский крестный ход по маршруту Жировичи — Минск пройдет 18 — 26 августа.