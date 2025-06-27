Магнитная буря из-за дыры на Солнце началась на Земле — что ждать белорусам

Слабые магнитные бури фиксируются на Земле примерно с 01.00 по минскому времени. При этом тянется геомагнитная активность около 20 — 30 часов. А так как Земля уже довольно долго находится в зоне действия корональной дыры, то уже к середине дня пятницы, 27 июня, геомагнитная обстановка должна начать постепенно стабилизироваться.