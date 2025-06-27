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В Красноярском крае зафиксировано снижение числа пострадавших от укусов клещей

Об этом рассказали в краевом РоспотребнадзореЗа последнюю неделю в медицинские учреждения региона с укусами клещей обратились 777 человек, среди которых 108 — дети.

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю в медицинские учреждения региона с укусами клещей обратились 777 человек, среди которых 108 — дети. Это значительно меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда количество обращений было в два раза выше.

С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 12 470 случаев укусов клещей. В краевом Роспотребнадзоре отметили, что, несмотря на снижение числа пострадавших, не следует расслабляться. Активность клещей зависит от погодных условий, и риски встреч с ними остаются актуальными. Специалисты призвали граждан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, что суд запретил «Почте России» навязывать дорогие услуги.