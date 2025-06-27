В Воронеже на двух улицах отключат воду 1 июля

В РВК-Воронеж напомнили, что после возобновления подачи воды она сначала может идти желтоватой, поскольку трубы покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.