В Воронеже на двух улицах отключат воду 1 июля

Воронежцев предупредили об отключении воды в Коминтерновском районе 1 июля. Коммунальщики по плану будут менять задвижку диаметром 500 мм на насосной станции. В связи с работами холодное водоснабжение ограничат с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: Московский проспект, 92, 92а, 92б, 94, 96а, 98, 100, 102, 104, 104а, 104б, 104 В, 112, 114, 102б, 102 В, а также ул. Шишкова, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а, 107б.
В РВК-Воронеж напомнили, что после возобновления подачи воды она сначала может идти желтоватой, поскольку трубы покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.