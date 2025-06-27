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Омск заливает как сточными, так и чистыми водами

Омичи в соцсетях размещают фотографии и видеоролики с огромными лужами, появляющимися буквально из-под земли.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 26 июня, сразу в двух омских новостных пабликах соцсетей «Вконтакте» и «Телеграм», появилась информация об огромных лужах, появляющихся из-под земли.

«Поселок Солнечный. Около рынка уже 2 день порыв, вода идет из-под земли», — сообщает читатель телеграм-канала «Омский новостной поезд».

«Порыв на ул. 12 декабря 105, уже как несколько дней заливает улицы», — сообщает омич в паблике «ЧП Омск» соцсети «Вконтакте».

В комментариях еще один пользователь с ником «Костик» сообщил о прорыве в районе улицы 9-я Ленинская. Жалобы прокомментировал Росводоконал, сообщивший о взятии в работу указанные адреса.

Напомним, ранее мы писали о нерешаемых проблемах с уличными «реками», на которые пожаловались омичи из поселка Морозовка, а также жители города, проживающие на проспекте Королева.