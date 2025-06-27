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80% смертельных аварий на М-4 в Ростовской области произошли из-за большегрузов

В Ростовской области обратили внимание на аварии с транзитным транспортом.

Источник: Комсомольская правда

С января по май 2025 года в Ростовской области отметили снижение общего количества ДТП. Однако при этом оказалось, что 80% смертельных аварий на трассе М-4 «Дон» в указанный период происходили по вине водителей большегрузов, сообщила в Telegram министр транспорта региона Алена Беликова.

— По данным ГК «Автодор», чаще всего аварии с летальным исходом на М-4 происходят по вине водителей грузового транзитного транспорта. Причинами становятся нарушение режима труда и отдыха. Договорились с Ространснадзором об усилении рейдов по выявлению подобных нарушений, — написала Алена Беликова.

Также глава донского минтранса указала на проблему со стихийными стоянками грузовиков. Эту ситуацию возьмут под контроль, в частности, в запрещенных для парковки местах планируют установить камеры наблюдения.

Добавим, краткая статистика по ДТП в регионе за пять месяцев выглядит следующим образом: общее число аварий снизилось на 12%, на 20,5% стало меньше погибших, а также на 11,9% сократилось количество пострадавших.

Именно на трассе М-4 80% смертельных аварий происходили с участием грузовых машин. Всего зарегистрировали 53 аварии с участием грузовиков, это на 45,4% меньше, чем за такой же период 2024 года. Пострадали в подобных ДТП 57 человек (год назад зарегистрировали 100 пострадавших).

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