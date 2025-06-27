80% смертельных аварий на М-4 в Ростовской области произошли из-за большегрузов

Именно на трассе М-4 80% смертельных аварий происходили с участием грузовых машин. Всего зарегистрировали 53 аварии с участием грузовиков, это на 45,4% меньше, чем за такой же период 2024 года. Пострадали в подобных ДТП 57 человек (год назад зарегистрировали 100 пострадавших).