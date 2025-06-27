В Петербурге женщина пришла в пункт выдачи с чайкой на поводке

В одном из петербургских пунктов выдачи заказов произошел неожиданный визит — клиентка пришла за посылкой не одна, а с чайкой. Птица была на поводке, спокойно передвигалась по залу и с любопытством осматривала помещение. Видео опубликовали в сообществе «Cанкт-Петербург Live».