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В Петербурге женщина пришла в пункт выдачи с чайкой на поводке

Необычного посетителя заметили в одном из пунктов выдачи заказов в Санкт-Петербурге — молодая женщина пришла за посылкой вместе с чайкой. Птица была на поводке, вела себя спокойно и даже проявляла интерес к товарам.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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В одном из петербургских пунктов выдачи заказов произошел неожиданный визит — клиентка пришла за посылкой не одна, а с чайкой. Птица была на поводке, спокойно передвигалась по залу и с любопытством осматривала помещение. Видео опубликовали в сообществе «Cанкт-Петербург Live».

В ролике видно, как сотрудница ПВЗ с удивлением уточняет у гостьи: «У вас дома живет? Прямо дома? Серьезно?» А женщина спокойно отвечает: «Серьезно. Прямо дома, с собакой и кошкой, отлично живет».

Судя по всему, чайка чувствует себя в роли домашнего питомца вполне уверенно. Она не пыталась улететь, не шумела и не мешала работе пункта выдачи. Видео быстро разошлось по соцсетям и набрало тысячи просмотров.

Интересно, что согласно приказу Минприроды России № 947, дикие птицы относятся к объектам животного мира: чтобы держать пернатого друга дома, нужно получить особое разрешение.