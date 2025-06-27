В Петербурге женщина пришла в пункт выдачи с чайкой на поводке

В одном из петербургских пунктов выдачи заказов произошел неожиданный визит — клиентка пришла за посылкой не одна, а с чайкой. Птица была на поводке, спокойно передвигалась по залу и с любопытством осматривала помещение. Видео опубликовали в сообществе «Cанкт-Петербург Live».
В ролике видно, как сотрудница ПВЗ с удивлением уточняет у гостьи: «У вас дома живет? Прямо дома? Серьезно?» А женщина спокойно отвечает: «Серьезно. Прямо дома, с собакой и кошкой, отлично живет».
Судя по всему, чайка чувствует себя в роли домашнего питомца вполне уверенно. Она не пыталась улететь, не шумела и не мешала работе пункта выдачи. Видео быстро разошлось по соцсетям и набрало тысячи просмотров.
Интересно, что согласно приказу Минприроды России № 947, дикие птицы относятся к объектам животного мира: чтобы держать пернатого друга дома, нужно получить особое разрешение.