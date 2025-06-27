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Самарская область вошла в топ-10 регионов России по заявкам на премию #МЫВМЕСТЕ

Самарская область попала в топ-10 российских регионов по числу заявок на конкурс для получения Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Самарская область попала в топ-10 российских регионов по числу заявок на конкурс для получения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. От региона поступили 1003 заявки от некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, волонтёров и инициативных групп.

Оргкомитет продлил приём заявок до 30 июня 2025 года. Премия присуждается лидерам общественно значимых инициатив по улучшению жизни в России и мире. Премию вручит лично Президент России Владимира Путина 2−5 декабря 2025 года в Москве.

Премия присуждается лидерам общественно значимых инициатив по улучшению жизни в России и мире.

Ранее в нашем материале мы более подробно рассказывали о премии #МЫВМЕСТЕ, её номинациях и сути.

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