Самарская область вошла в топ-10 регионов России по заявкам на премию #МЫВМЕСТЕ

Самарская область попала в топ-10 российских регионов по числу заявок на конкурс для получения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. От региона поступили 1003 заявки от некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, волонтёров и инициативных групп.
Оргкомитет продлил приём заявок до 30 июня 2025 года. Премия присуждается лидерам общественно значимых инициатив по улучшению жизни в России и мире. Премию вручит лично Президент России Владимира Путина 2−5 декабря 2025 года в Москве.
Премия присуждается лидерам общественно значимых инициатив по улучшению жизни в России и мире.
Ранее в нашем материале мы более подробно рассказывали о премии #МЫВМЕСТЕ, её номинациях и сути.
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