Губернатор Иркутской области провел личный прием граждан

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл личный приём граждан. Такие встречи проводятся по поручению Президента России Владимира Путина. На этот раз побеседовать с главой региона прибыли четверо мужчин из разных районов Приангарья. Отвечать на их вопросы помогали профильные министры и представители местных администраций.
— Личные приёмы граждан занимают особое место в рабочем графике. Для меня это не просто обязанность, это важнейший инструмент прямого диалога с жителями. Каждый вопрос, каждое обращение — это сигнал, на который мы должны реагировать четко и быстро, — отметил Игорь Кобзев.
Артур Машуков, учитель истории и обществознания средней школы села Новогромово Черемховского района ранее обращался к президенту РФ с просьбой обустроить открытую спортивную площадку, чтобы местное население, особенно дети и молодые люди, имело больше возможностей для здорового образа жизни.
Как пояснил глава региона, Иркутская область с 2019 года участвует в реализации проект по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. За это время было обустроено 38 малых спортивных площадок, на которых можно сдавать нормативы ГТО. В том числе в Черемховском районе две в р.п. Михайловка и одна в селе Парфеново. В этом году будет оборудовано еще семь таких площадок. Для того, чтобы в Новогромово появилась спортивная площадка, районной администрации нужно направить в минспорта соответствующую заявку.
Житель Чунского района Константин Кравченко спрашивал о сроках окончания ремонта в детском саду № 53 «Рябинка» в п. Чунский. В настоящий момент там идут работы по программе капитального ремонта детских садов с участием федерального бюджета, общий объем финансирования составит более 94 млн рублей. Подрядчики обещают закончить ремонт точно по графику.
Как пояснил Игорь Кобзев, в 2025 году Иркутская область вошла в программу капремонта детских садов в рамках национального проекта «Семья». С ее помощью до 2027 года планируется привести в порядок 14 зданий дошкольных детских учреждений. В двух — то есть в детских садах поселков Чунский и Усть-Ордынский — ремонт будет сделан в этом году.
Савва Ошорхонов из Ангарского городского округа написал обращение к Президенту РФ с просьбой обеспечить связью и мобильным интернетом заимку Якимовка. Игорь Кобзев рассказал, что в рамках работы по устранению цифрового неравенства территории выделена соответствующая субсидия из областного бюджета. В этом году связь в Якимовке появится, установка оборудования должна завершиться в ноябре.
Фермер из Ольхонского района Александр Елбаскин пришел со словами благодарности за решение вопроса с землями сельскохозяйственного назначения, включенными в состав Прибайкальского национального парка. Решением Конституционного Суда РФ местным жителям разрешено заниматься сельским хозяйством. В ходе личного приёма обсуждалась дальнейшая работа в этом направлении, а так же возможность установки дорожных знаков «Перегон скота» там где это необходимо: соответствующее поручение было дано профильному министерству.