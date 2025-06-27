Губернатор Иркутской области провел личный прием граждан

Как пояснил глава региона, Иркутская область с 2019 года участвует в реализации проект по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. За это время было обустроено 38 малых спортивных площадок, на которых можно сдавать нормативы ГТО. В том числе в Черемховском районе две в р.п. Михайловка и одна в селе Парфеново. В этом году будет оборудовано еще семь таких площадок. Для того, чтобы в Новогромово появилась спортивная площадка, районной администрации нужно направить в минспорта соответствующую заявку.