Купание не рекомендовано на семи пляжах Беларуси

На этой неделе специалисты госсаннадзора продолжили исследовать качество воды в зонах рекреации. Всего проанализирована 821 проба. Четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям безопасности, пять — по микробиологическим показателям.
В связи с выявленными отклонениями на некоторых пляжах продолжают действовать ограничения на купание. Так, запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на трех пляжах: на реке Днепр (улица Правобереговая в Дубровно), возле учреждения «Центр олимпийского резерва» (город Жлобин), на реке Днепр (агрогородок Полыковичи, Могилевский район).
Приостановлено купание детей и взрослых на четырех пляжах: в парке культуры и отдыха «Приднепровский» (город Жлобин), «Каскад озер — 1» (улица Каменщикова в Центральном районе Гомеля), «Прудковский» (Центральный район Гомеля), «Новобелицкий» (Новобелицкий район Гомеля).