Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купание не рекомендовано на семи пляжах Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купание не рекомендовано на семи пляжах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: БЕЛТА

На этой неделе специалисты госсаннадзора продолжили исследовать качество воды в зонах рекреации. Всего проанализирована 821 проба. Четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям безопасности, пять — по микробиологическим показателям.

В связи с выявленными отклонениями на некоторых пляжах продолжают действовать ограничения на купание. Так, запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на трех пляжах: на реке Днепр (улица Правобереговая в Дубровно), возле учреждения «Центр олимпийского резерва» (город Жлобин), на реке Днепр (агрогородок Полыковичи, Могилевский район).

Приостановлено купание детей и взрослых на четырех пляжах: в парке культуры и отдыха «Приднепровский» (город Жлобин), «Каскад озер — 1» (улица Каменщикова в Центральном районе Гомеля), «Прудковский» (Центральный район Гомеля), «Новобелицкий» (Новобелицкий район Гомеля).