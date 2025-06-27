Купание не рекомендовано на семи пляжах Беларуси

В связи с выявленными отклонениями на некоторых пляжах продолжают действовать ограничения на купание. Так, запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на трех пляжах: на реке Днепр (улица Правобереговая в Дубровно), возле учреждения «Центр олимпийского резерва» (город Жлобин), на реке Днепр (агрогородок Полыковичи, Могилевский район).