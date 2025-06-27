3 июля изменится расписание электричек «Самара — Тольятти» из-за фестиваля

3 июля в связи с проведением Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озёрах изменится расписание пригородных поездов на участке Самара — Тольятти.
Электропоезд № 7342−7341 отправится из Самары в 11:32 и прибудет в Тольятти в 13:55. Обратный поезд № 7344−7343 выйдет из Тольятти в 16:12 и прибудет в Самару в 18:20.
Подробности можно посмотреть на официальном сайте Самарской пригородной пассажирской компании.
Напомним, фестиваль пройдет с 4 по 6 июля на Мастрюковских озёрах. На сценах выступят известные исполнители, среди которых Юрий Лоза, Александр Мирзаян, Ромарио, Андрей Козловский и другие.
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