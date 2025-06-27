Маленькому Давиду из Уфы, который страдает мышечной дистрофией Дюшенна, перевели 1 млн долларов

Семья 4-летнего Давида из Уфы с синдромом мышечной дистрофии Дюшенна получила беспрецедентное пожертвование в размере одного миллиона долларов.
Как рассказала мама Давида в своих социальных сетях, добрый человек предпочел остаться неизвестным. Пользователи интернета уже начали выдвигать версии о том, что это может быть популярный блогер из Беларуси, к которому семья ранее обращалась за помощью.
Когда семья обратилась к звездам и блогерам за помощью, им удалось собрать 30% от необходимой суммы. Ролик от Моргенштерна вызвал бурю эмоций и привлек внимание многих пользователей.
— Ролик про Давида увидел Человечище с огромным сердцем. Он перевёл нашей семье 80 миллионов рублей. Теперь мы собрали более 160 миллионов! Мы не знаем имя этого человека, но знаем, что он увидит этот ролик, и говорим ему все: «Спасибо, Человечище. Пусть Всевышний воздаст огромным благом за такую щедрую помощь», — написала Элина, мама Давида.
Сейчас осталось собрать всего около 100 миллионов рублей на спасительный укол, который подарит ребенку шанс жить, как и все здоровые люди. Не оставайтесь равнодушными и присоединяйтесь к общей помощи ребенку!
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