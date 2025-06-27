Маленькому Давиду из Уфы, который страдает мышечной дистрофией Дюшенна, перевели 1 млн долларов

— Ролик про Давида увидел Человечище с огромным сердцем. Он перевёл нашей семье 80 миллионов рублей. Теперь мы собрали более 160 миллионов! Мы не знаем имя этого человека, но знаем, что он увидит этот ролик, и говорим ему все: «Спасибо, Человечище. Пусть Всевышний воздаст огромным благом за такую щедрую помощь», — написала Элина, мама Давида.