Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов России и Белоруссии.
«В нынешнем году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов», — сказал Путин, видеообращение президента РФ опубликовано на сайте Кремля.
Он напомнил, что в марте в Минске был организован Патриотический форум молодёжи. По его итогам ряд российских вузов заключили соглашения с Белорусским госуниверситетом о партнерстве в сфере патриотического воспитания и работы с подрастающим поколением.
«Хорошим примером совместных проектов с непосредственным вовлечением регионов является реализуемая как раз в эти дни молодежная инициатива “Поезд памяти”. Её участники, юноши и девушки, представляющие многие бывшие советские республики, посещают города воинской славы России и Белоруссии и знакомятся с их историей», — добавил Путин.
Завершая выступление, Путин пожелал успехов организаторам и участникам форума.
«Уверен, результаты ваших дискуссий, а главное, практической работы послужат дальнейшему укреплению российско-белорусских связей в интересах двух наших братских народов», — подчеркнул президент РФ.
Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и проводится под девизом «Молодёжь Белоруссии и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».