Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал молодежь знать правду о подвиге отцов, дедов и прадедов

Путин напомнил молодежи о необходимости знать правду о подвиге отцов и дедов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов России и Белоруссии.

«В нынешнем году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. И очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов», — сказал Путин, видеообращение президента РФ опубликовано на сайте Кремля.

Он напомнил, что в марте в Минске был организован Патриотический форум молодёжи. По его итогам ряд российских вузов заключили соглашения с Белорусским госуниверситетом о партнерстве в сфере патриотического воспитания и работы с подрастающим поколением.

«Хорошим примером совместных проектов с непосредственным вовлечением регионов является реализуемая как раз в эти дни молодежная инициатива “Поезд памяти”. Её участники, юноши и девушки, представляющие многие бывшие советские республики, посещают города воинской славы России и Белоруссии и знакомятся с их историей», — добавил Путин.

Завершая выступление, Путин пожелал успехов организаторам и участникам форума.

«Уверен, результаты ваших дискуссий, а главное, практической работы послужат дальнейшему укреплению российско-белорусских связей в интересах двух наших братских народов», — подчеркнул президент РФ.

Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и проводится под девизом «Молодёжь Белоруссии и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше