Коммунальщики заменят трубы в Комсомольске после вмешательства прокуратуры

В Комсомольске прокуратура вмешалась в ситуацию с ветхими водопроводными сетями, которые могли привести к сбоям в водоснабжении. Суд постановил, что коммунальная организация должна провести капитальный ремонт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Комсомольска нашла проблемы с водопроводными сетями в микрорайонах Менделеева и Попова.
«На двух участках трубопроводов требовался капитальный ремонт, однако ресурсоснабжающая организация не предпринимала необходимых действий», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура обратилась в суд, который обязал «Горводоканал» провести ремонт. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.