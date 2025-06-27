Коммунальщики заменят трубы в Комсомольске после вмешательства прокуратуры

В Комсомольске прокуратура вмешалась в ситуацию с ветхими водопроводными сетями, которые могли привести к сбоям в водоснабжении. Суд постановил, что коммунальная организация должна провести капитальный ремонт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.