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Коммунальщики заменят трубы в Комсомольске после вмешательства прокуратуры

Суд обязал «Горводоканал» сделать ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске прокуратура вмешалась в ситуацию с ветхими водопроводными сетями, которые могли привести к сбоям в водоснабжении. Суд постановил, что коммунальная организация должна провести капитальный ремонт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратура Комсомольска нашла проблемы с водопроводными сетями в микрорайонах Менделеева и Попова.

«На двух участках трубопроводов требовался капитальный ремонт, однако ресурсоснабжающая организация не предпринимала необходимых действий», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал «Горводоканал» провести ремонт. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.