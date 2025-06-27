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ГТК сказал, что Латвия перестала принимать фуры из Беларуси в КПП «Патерниеки»

Таможня Беларуси заявила, что Латвия не принимает фуры в пункте пропуска «Патерниеки».

Источник: Комсомольская правда

ГТК сказал, что Латвия перестала принимать фуры из Беларуси в КПП «Патерниеки». Подробности привели в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, с 15.00 26 июня Латвия в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина») перестала принимать фуры, которые следуют на выезд из Беларуси. В ГТК обратили внимание, что по данным латвийской стороны, причиной стала неисправность программного обеспечения.

«Прогнозов на восстановление работоспособности пока не поступало», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным таможни, выезда из Беларуси ожидают 570 большегрузов.

В Государственном пограничном комитете уточнили, что латвийская сторона с 12.00 27 июня возобновила движение фур в пункте пропуска «Патерниеки».

Тем временем таможня предупредила о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля.

Ранее польская партия потребовала открыть КПП на границе Польши с Беларусью.

Кстати, сигареты станут дороже в Беларуси с 1 июля 2025.