ГТК сказал, что Латвия перестала принимать фуры из Беларуси в КПП «Патерниеки». Подробности привели в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, с 15.00 26 июня Латвия в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина») перестала принимать фуры, которые следуют на выезд из Беларуси. В ГТК обратили внимание, что по данным латвийской стороны, причиной стала неисправность программного обеспечения.
«Прогнозов на восстановление работоспособности пока не поступало», — отметили в пресс-службе ведомства.
По данным таможни, выезда из Беларуси ожидают 570 большегрузов.
В Государственном пограничном комитете уточнили, что латвийская сторона с 12.00 27 июня возобновила движение фур в пункте пропуска «Патерниеки».
Тем временем таможня предупредила о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля.
Ранее польская партия потребовала открыть КПП на границе Польши с Беларусью.
Кстати, сигареты станут дороже в Беларуси с 1 июля 2025.