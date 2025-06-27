ГТК сказал, что Латвия перестала принимать фуры из Беларуси в КПП «Патерниеки»

Согласно информации, с 15.00 26 июня Латвия в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина») перестала принимать фуры, которые следуют на выезд из Беларуси. В ГТК обратили внимание, что по данным латвийской стороны, причиной стала неисправность программного обеспечения.