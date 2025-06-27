Открытие исследователей РФ поможет точнее оценивать состояние почв в Черноземье

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что черноземные поля, чье возделывание прекратилось более 250 лет назад, обладают примерно теми же свойствами, как и участки почвы, не тронутые деятельностью человека. Это позволяет использовать их в качестве эталонов для оценки состояния почв во многих регионах России, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Черноземы сенокосов и выгонов благодаря их сходству с не тронутыми человеком почвами можно использовать в качестве эталонов для оценки состояния черноземов, находящихся на распахиваемых территориях. Такие образцы особенно важны для регионов, где почти не осталось нетронутых почв — Белгородской, Воронежской, Курской и других областей», — пояснил профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Юрий Чендев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают профессор ученые, в последние десятилетия перед почвоведами стоит задача по поиску новых эталонов для оценки состояния черноземных почв. Она связана с тем, что почти все почвы подобного рода, основные запасы которых сосредоточены в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях, полностью распаханы. Отсутствие нетронутых образцов чернозема мешает отслеживать перемены в состоянии полей и подбирать меры для их защиты и восстановления.
Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета и Московского государственного университета имени Ломоносова предположили, что роль подобных эталонов могут играть непаханные черноземы, исторически используемые под сенокосы и выпас скота. Руководствуясь этой идеей, ученые сравнили свойства ста образцов черноземов из Белгородской и Курской области, опираясь на карты возделываемых земель в этих регионах с середины XVIII века.
Замеры показали, что пахотные земли в результате возделывания потеряли до 25% органики по сравнению как с заповедными почвами, так и с территориями сенокосов и полями для выпаса скота. Также черноземы с сенокосов и пастбищ оказались лишь немного плотнее заповедных из-за вытаптывания человеком и домашними животными, тогда как почвы на пахотных территориях в верхнем слое были сильно уплотнены сельхозтехникой.
Подобные результаты замеров подтвердили предположение исследователей о том, что почвы сенокосов и пастбищ, чье возделывание прекратилось столетия назад, можно использовать в качестве эталонов для оценки состояния других участков чернозема. Это позволит понять, насколько человеческая деятельность снизила плодородие распахиваемых российских черноземов и какие меры по их сохранению необходимы, подытожили ученые.