Открытие исследователей РФ поможет точнее оценивать состояние почв в Черноземье

Замеры показали, что пахотные земли в результате возделывания потеряли до 25% органики по сравнению как с заповедными почвами, так и с территориями сенокосов и полями для выпаса скота. Также черноземы с сенокосов и пастбищ оказались лишь немного плотнее заповедных из-за вытаптывания человеком и домашними животными, тогда как почвы на пахотных территориях в верхнем слое были сильно уплотнены сельхозтехникой.