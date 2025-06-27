«Аэронавты из России, Беларуси, Армении, ОАЭ, Марокко, Бразилии». Белорусские пилоты на воздушных шарах соревнуются над Волгой в Нижнем Новгороде

Белорусы приняли участие в чемпионате по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в соцсетях компании «На шаре».
Так, в рамках XII Форума регионов Беларуси и России над Нижним Новгородом в небе прошли невероятные по красоте соревнования — Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту.
Участниками соревнований стали пилоты из России, Беларуси, Армении, ОАЭ, Болгарии, Марокко, Бразилии, Узбекистана и Казахстана. В небо одновременно поднимались 25 аэростатов.
Белорусы приняли участие в чемпионате по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде. Фото: соцсети «На шаре».
Участникам нужно было привести аэростат в определенную точку или максимально правильно построить полет.
— Наши пилоты соревнуются в точности и мастерстве полетов, оттачивая каждый маневр. А между заданиями — наслаждаются живописными видами Волги, золотыми закатами и тихими рассветами с высоты птичьего полета, — рассказали в компании.
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