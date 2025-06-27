В Таганроге приступили к первому этапу реконструкции БСМП

Добавим, реконструкцию больницы скорой медицинской помощи проведут в три этапа. После завершения лечебно-диагностического корпуса планируют строительство инфекционного отделения и станции скорой медицинской помощи на 26 бригад. Второй и третий этапы сейчас проектируются, заключение госэкспертизы должны получить до конца августа.