В Таганроге приступили к первому этапу реконструкции БСМП

В Таганроге в рамках первого этапа реконструкции БСМП приступили к строительству десятиэтажного лечебно-диагностического корпуса на 524 койки. Ход работ проверили врио губернатора региона Юрий Слюсарь и вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.
В новом корпусе планируют оборудовать стационарные отделения интенсивной терапии и реанимации, операционный блок и лаборатории. Также возведут КПП, насосную станцию, котельную и кислородную станцию. На выполнение поставленных задач из бюджетов всех уровней направят 4,6 млрд рублей.
Донской глава предложил подрядчику опередить график и завершить первый этап за три года, а не за пять.
— Больница очень нужна. Чем быстрее построим, тем быстрее жители смогут пользоваться услугами этой больницы, — сказал Юрий Слюсарь.
Также врио губернатора региона обратил внимание на необходимость компенсационных высадок после вынужденной вырубки деревьев во дворе БСМП. Юрий Слюсарь поручил главе Таганрога определить места для новых зеленых насаждений вместе с жителями города.
Добавим, реконструкцию больницы скорой медицинской помощи проведут в три этапа. После завершения лечебно-диагностического корпуса планируют строительство инфекционного отделения и станции скорой медицинской помощи на 26 бригад. Второй и третий этапы сейчас проектируются, заключение госэкспертизы должны получить до конца августа.
Напомним, модернизировать БСМП в Таганроге поручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Проект масштабного обновления поддержали в Госдуме при принятии федерального бюджета на 2025−2027 годы.
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