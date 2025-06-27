Вишня должна быть темной, а малина — упругой. Москвичам рассказали, как правильно выбирать ягоды

— Хорошую черешню можно определить по цвету: чем темнее ягода, тем она слаще. Желтые и розовые сорта обычно менее сладкие, но более нежные. Оценивайте и упругость: ягода должна быть плотной, без вмятин, с гладкой кожицей без трещин, пятен и плесени. Глянцевая поверхность может быть признаком химической обработки, лучше выбирать матовые ягоды. Имеет значение и запах: спелая черешня пахнет сладко, если аромата нет, возможно, ее сорвали недозрелой. Хранить черешню нужно в холодильнике до 5−7 дней, а мыть только перед едой, — рассказывает она.