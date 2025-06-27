Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» официально объявил о контракте с Дмитрием Рашевским

Хоккейный клуб обменялся с московским «Динамо» и усилил атаку молодым снайпером, который побил рекорд по заброшенным шайбам в столичном клубе.

Источник: Om1 Омск

С Рашевским будет заключен контракт на два года, а «Динамо» получит денежную компенсацию.

Дмитрий Рашевский — прогрессирующий нападающий с отличным броском и чувством гола. За последние четыре сезона в составе «Динамо» он установил рекорд клуба по заброшенным шайбам. Теперь он готов покорять новые вершины в форме «Авангарда» и решать самые амбициозные задачи с командой, как отметил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

В сезоне КХЛ 2024/25 форвард провел 81 матч, набрал 44 (20+24) очка и показал полезность «+22». В «Авангарде» Дмитрий Рашевский будет выступать под номером 96.