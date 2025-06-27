«Авангард» официально объявил о контракте с Дмитрием Рашевским

Дмитрий Рашевский — прогрессирующий нападающий с отличным броском и чувством гола. За последние четыре сезона в составе «Динамо» он установил рекорд клуба по заброшенным шайбам. Теперь он готов покорять новые вершины в форме «Авангарда» и решать самые амбициозные задачи с командой, как отметил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.