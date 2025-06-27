В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам

«На очередном заседании регионального парламента внесены поправки в закон “Об административных правонарушениях на территории Брянской области”, обеспечивающие исполнение установленного ранее запрета склонения к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за склонение женщин к аборту нарушителей ждёт административная ответственность. Для обычных граждан размер штрафа составит от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 5 до 100 тысяч рублей», — рассказал агентству Суббот.