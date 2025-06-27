В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Брянская областная дума законодательно закрепила административную ответственность за склонение женщин к аборту, размер штрафа составит от тысячи рублей для граждан до 100 тысяч рублей для юрлиц, сообщил РИА Новости председатель регионального парламента Валентин Суббот.
В конце мая депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к аборту. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года и устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение женщин к абортам.
«На очередном заседании регионального парламента внесены поправки в закон “Об административных правонарушениях на территории Брянской области”, обеспечивающие исполнение установленного ранее запрета склонения к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за склонение женщин к аборту нарушителей ждёт административная ответственность. Для обычных граждан размер штрафа составит от тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 5 до 100 тысяч рублей», — рассказал агентству Суббот.
Председатель облдумы добавил, что закон о запрете склонения к аборту направлен на повышение рождаемости, социальную поддержку беременных женщин и защиту семьи от информационных угроз. По его словам, право на возбуждение дел об административных правонарушениях по этому закону передано ведомству, отвечающему за здравоохранение.