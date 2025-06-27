Опрос: изменения в российской системе образования

В сфере школьного образования обсуждается сразу несколько инициатив, направленных на повышение дисциплины и стандартизации учебной нагрузки.
В Минпросвещения рассматривают введение оценки за поведение школьников в учебных заведениях. Предложено три варианта: бинарная система — хорошее/плохое поведение, пятибалльная шкала и трехбалльная система с уровнями «неудовлетворительное», «удовлетворительное» и «образцовое» поведение. Нововведение может появиться в нескольких регионах России в пробном режиме уже с 1 сентября 2025 года.
Сенатор Наталия Косихина предложила предоставить учителям право временно удалять из класса учеников средних и старших классов за нарушение дисциплины во время занятий.
Также с 1 сентября 2025 года планируется внедрение единой структуры учебного дня, которая поможет сбалансировать нагрузку и равномерно распределить предметы в течение недели.
Помимо этого, утверждены ориентиры по времени выполнения домашнего задания: до 1 часа в 1 классе, до 1,5 часов во 2—3 классах, до 2 часов в 4—5, до 2,5 часов в 6—8 и до 3,5 часов в 9—11 классах.
Часть инициатив будут введены уже с 1 сентября 2025 года, другие находятся на стадии обсуждения и могут быть доработаны.