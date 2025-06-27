Опрос: изменения в российской системе образования

Помимо этого, утверждены ориентиры по времени выполнения домашнего задания: до 1 часа в 1 классе, до 1,5 часов во 2—3 классах, до 2 часов в 4—5, до 2,5 часов в 6—8 и до 3,5 часов в 9—11 классах.