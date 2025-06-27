Пляжи Перми. Где загорать, купаться, прятаться от жары и отдыхать летом 2025

В Пермь вернулась тёплая погода. Горожане ждут июльской жары. Куда идти с возвращением палящего солнца и где в Перми отдыхать у воды? А купаться можно? Корреспондент сайта perm.aif.ru побывала на трёх основных пляжах Перми, чтобы узнать, как обстоят дела летом 2025 года.
Главный городской пляж.
Адрес: улица 2-я Камская (правый берег Камы, справа от Коммунального моста).
Режим работы: круглосуточно.
Как добраться: легко доехать на общественном транспорте (остановка «Борцов Революции») или пешком, перейдя Коммунальный мост (если идти из центра, то с левого берега — на правый). Если выбираетесь на машине, то у территории есть парковка. Там, кстати, даже продают фрукты и ягоды.
На входе же встречает переполненная мусорка.
Сейчас на пляже идёт строительство водно-оздоровительного комплекса «Баден-Баден», из-за чего прямо у мест для шезлонгов лежат стройматериалы.
Арендовать шезлонг можно за 250 рублей/час, либо за 400 рублей, но уже на весь день.
Пляж порадовал новыми кабинками для переодевания и бесплатными деревянными шезлонгами с зонтами.
Также на пляже есть спасательный пост и медпункт, но на дверях висит замок.
Проголодались? Тогда вам нужно заглянуть в фудтрак. Там можно попробовать хотдоги, сэндвичи, мороженное и холодные напитки. А для скучающих по морю — варёная кукуруза за символическую цену в 200 рублей.
На момент написания материала у пляжа просроченное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Мотовилихинский пруд.
Адрес: улица Крайпрудская.
Как добраться: на автобусе до остановки «Площадь Восстания», пройдя через «Райский сад».
Режим работы: круглосуточно.
Тут, как и на главном городском пляже, появились новые кабинки, лавочки и шезлонги. Есть спортивная и детская площадки.
Можно арендовать катамаран или лодку за 400 рублей. За эту цену полюбуетесь хорошим видом и поплаваете в компании очаровательных уточек.
А для любителей более активного отдыха на противоположном берегу от пляжа есть вейк-парк. У них можно арендовать сапборд (30 минут — 450 рублей), покататься на водных лыжах или вейкборде (5 минут — 450 рублей).
Либо просто арендовать снаряжение для катания на сутки. А ещё на территории пляжа есть батут.
К сожалению, без минусов тоже не обошлось. Во-первых, здесь стоит не самый приятных запах. На самом пляже это ощущается не так остро, но по пути к нему, особенно если идти через «Райский сад», ощущается очень сильно.
Второй минус — мешки с мусором.
В-третьих, песок. Он тут не самый чистый. Много веток и мелкого мусора.
Ну, и наконец, информация о санитарно-эпидемиологической экспертизе на пляже отсутствует.
Пляж КамГЭС.
Адрес: улица Первомайская 1а.
Как добраться: лучше всего доехать на электричке. Проезд будет стоить как на автобусе — 40 рублей.
Режим работы: круглосуточно.
Это ещё один пляж, где поставили новые кабинки для переодевания и навесы.
Аренда шезлонга на час тут обойдётся в 150 рублей. По словам местных сотрудников, скоро на пляже появятся два больших зонта, под которыми можно будет арендовать шезлонг на весь день за 1000 рублей.
Пляж достаточно широкий. Есть пирс, с которого молодёжь прыгает в воду.
Около пляжа есть кафе. Там можно приобрести как горячие блюда, так и мороженное и холодные напитки.
Рядом с зоной официального пляжа есть предупреждающий знак и забор.
Но в заборе дыра, а за ней — парочка отдыхающих.
Из минусов — не самый чистый песок с ветками и мелким мусором и просроченная санитарно-эпидемиологическую экспертиза.
В конце мая Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщил, что в ведомство не поступало заявок на оформление санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты в Пермском крае. Сайт perm.aif.ru запросил новую информацию о ситуации, но ответа пока не получил.