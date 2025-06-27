Три белоруски получат по $90 тысяч только за участие в первом матче Уимблдона

Причем призовые (до вычета налогов) подросли и за участие в каждом раунде. Теннисист только за то, что выйдет на корт в стартовом матче (даже если проиграет), получит 66 тысяч фунтов стерлингов или около 90 тысяч долларов. На 10% больше, чем в прошлом году. А чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по 3 миллиона фунтов стерлингов или около 4 миллионов долларов.