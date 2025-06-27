Три белоруски получат по $90 тысяч только за участие в первом матче Уимблдона

30 июня стартует 138-й Уимблдонский турнир, в котором примут участие три белорусские теннисистки — Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович.
Соболенко и Азаренко отобрались в основную сетку по рейтингу, а Саснович успешно преодолела квалификацию.
В этом году призовой фонд старейшего и самого престижного турнира в мире вырос на 7% и составил 53,5 млн фунтов стерлингов или 73,5 млн долларов. Столько теннисистам еще никогда не платили.
Причем призовые (до вычета налогов) подросли и за участие в каждом раунде. Теннисист только за то, что выйдет на корт в стартовом матче (даже если проиграет), получит 66 тысяч фунтов стерлингов или около 90 тысяч долларов. На 10% больше, чем в прошлом году. А чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах получат по 3 миллиона фунтов стерлингов или около 4 миллионов долларов.
Разумеется, каждая победа существенно пополнит банковский счет игрока (в фунтах стерлингов): 2 круг — 99 000, 3 круг — 152 000, 4 круг — 240 000, четвертьфинал — 400 000, полуфинал — 775 000, финал — 1 520 000, титул — 3 000 000.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко изменила себя до неузнаваемости: «Подходит ли это дресс-коду Уимблдона?».