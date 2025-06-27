Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России, они учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.
«Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске. Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Белоруссии», — сказал Путин.
Кроме того, он отметил, что по линии Союзного государства учреждена специальная премия за достижения талантливой молодёжи в естественных, технических и гуманитарных дисциплинах.
«Проводимые с участием студентов и молодых учёных конгрессы, семинары и конкурсы реально помогают добиваться прогресса в науке, налаживать новые технологические партнёрства, укреплять связи между академическими кругами двух стран», — отметил президент.