Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах

«Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске. Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Белоруссии», — сказал Путин.