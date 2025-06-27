Очередные интернет-сбои начались в Ростовской области 27 июня

27 июня жители Ростова-на-Дону снова отметили перебои в работе мобильного Интернета. Проблемы с загрузкой страниц и отправкой сообщений в сети сохраняются с утра.
Ситуация подтверждается данными портала сбой.рф. Судя по опубликованной статистике, жалобы на нестабильную работу продолжают поступать и во второй половине дня.
Напомним, подобные перебои уже происходили в течение месяца. По данным властей региона, интернет-связь временно может пропадать во время «проведения мер по обеспечению безопасности населения».
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