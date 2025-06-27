В Канаде найден фрагмент земной коры старше 4 миллиардов лет

Породы, известные как зеленокаменный пояс Нуввуагиттук, ранее уже вызывали интерес геологов. В 2008 году сообщалось, что их возраст может достигать 4,3 миллиарда лет, однако эти данные подверглись сомнению. Новая публикация в журнале Science подтверждает: речь идет о рекордном возрасте, на 160 миллионов лет больше, чем у других известных пород.