В Канаде найден фрагмент земной коры старше 4 миллиардов лет

На северо-востоке Канады, у берегов Гудзонова залива, находятся уникальные горные породы, возраст которых, по данным нового исследования, составляет не менее 4,1 миллиарда лет. Ученые считают, что это единственный в мире фрагмент земной коры, сохранившийся со времен, когда планета только начала остывать после своего формирования. Об открытии рассказали в журнале «Вокруг света».
Породы, известные как зеленокаменный пояс Нуввуагиттук, ранее уже вызывали интерес геологов. В 2008 году сообщалось, что их возраст может достигать 4,3 миллиарда лет, однако эти данные подверглись сомнению. Новая публикация в журнале Science подтверждает: речь идет о рекордном возрасте, на 160 миллионов лет больше, чем у других известных пород.
По словам исследователей, изучение этих пород помогает понять, какой была планета в первые сотни миллионов лет своего существования, как формировалась кора, как происходил переход от магматических океанов к тектонической активности, и при каких условиях могла зародиться жизнь.
Большинство древних пород с момента возникновения Земли (примерно 4,5 миллиарда лет назад) впоследствии были переработаны в процессе движения тектонических плит. Поэтому подобные находки — большая редкость. Ранее самыми старыми породами считались образования в гнейсовом комплексе Акаста, однако теперь у них появился достойный соперник.
В период исследования ученые столкнулись с проблемами: местное сообщество инуитов, на чьей земле находится уникальное геологическое образование, приостановило сбор образцов, поскольку некоторые фрагменты породы стали появляться на онлайн-аукционах. Сейчас местные жители обсуждают возможность создания охраняемой природной территории, где можно будет продолжить научные исследования без вреда для природы и культурного наследия региона.