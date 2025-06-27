В правительстве Иркутской области обсудили работу с мусором

В правительстве Иркутской области прошло заседание рабочего штаба под председательством главы региона Игоря Кобзева. Обсуждалась работа, проводимая в Приангарье в сфере обращения с коммунальными отходами.
Внимание заострили на нескольких направлениях, а именно: обеспеченности региональных операторов необходимой техникой и качестве их работы, процессу обустройства площадок для сбора мусора и обеспечения их контейнерами и развитие системы переработки мусора в нашем регионе.
По данным областного министра природных ресурсов и экологии Светланы Трофимовой, по основным показателям работы регоператоров Иркутская область соответствует требованиям, а вот специализированной техники не хватает, дефицит — 4,5%. Однако известно, что ООО «Северный региональный оператор ТКО» в следующем месяце получит 8 новых мусоровозов, приобретенных на льготных условиях.
Недостаточно в Приангарье и контейнерных площадок. Светлана Трофимова пояснила, что в этом году 17 муниципалитетов получили субсидию на приобретение контейнеров и контейнерных площадок, всего на эти цели было выделено 105 млн рублей. В целом до 2027 года планируется довести обеспеченность контейнерами до 96%, а контейнерными площадками до 95%.
По поводу переработки мусора известно, что пока начал действовать только один полигон с элементами обработки, находится он в Слюдянском районе. Еще один объект обработки отходов находится в Братске. Для того чтобы к 2030 году достичь сортировки всего объема ТКО в регионе и в два раза снизить объемы захораниваемых отходов, необходимо запустить еще 9 объектов. Уже начинается работа по организации крупного комплекса по переработке отходов, запустить который планируется в 2026 году. Идет проектирование еще 6 комплексных объектов.