В правительстве Иркутской области обсудили работу с мусором

По поводу переработки мусора известно, что пока начал действовать только один полигон с элементами обработки, находится он в Слюдянском районе. Еще один объект обработки отходов находится в Братске. Для того чтобы к 2030 году достичь сортировки всего объема ТКО в регионе и в два раза снизить объемы захораниваемых отходов, необходимо запустить еще 9 объектов. Уже начинается работа по организации крупного комплекса по переработке отходов, запустить который планируется в 2026 году. Идет проектирование еще 6 комплексных объектов.