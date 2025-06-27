Выпускники КрасГМУ дали клятву врача

Первый заместитель министра здравоохранения Красноярского края Юлия Белоусова призвала молодых специалистов не бояться распределения по районам края и уверила их, что эти годы станут одними из лучших в их жизни. Она также напомнила о предстоящей аккредитации и поступлении в ординатуру, добавив, что практическое здравоохранение ждет их с открытыми объятиями уже в сентябре.