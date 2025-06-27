Выпускники КрасГМУ дали клятву врача

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В Красноярске состоялась торжественная церемония, на которой почти 600 выпускников Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) принесли присягу врача. Мероприятие прошло в Большом концертном зале города.
Среди выпускников — 180 целевиков и 65 студентов, обучавшихся по образовательным сертификатам, которые успешно завершили государственную итоговую аттестацию. Как отмечают сами выпускники, церемония оказалась более эмоциональной, чем экзамены, так как они получили высокое звание врача и пообещали оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.
И.о. ректора КрасГМУ Алексей Протопопов поздравил молодых специалистов, отметив, что они становятся частью большого сообщества представителей одной из самых уважаемых профессий. Он подчеркнул, что краевое здравоохранение получает достойное пополнение и пожелал выпускникам реализовать свои амбиции на полную мощность.
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания края Илья Зайцев выразил уверенность, что выпускники, являясь студентами одного из лучших медицинских вузов страны, имеют все шансы остаться работать в Красноярском крае, который предлагает много возможностей в сфере здравоохранения.
Первый заместитель министра здравоохранения Красноярского края Юлия Белоусова призвала молодых специалистов не бояться распределения по районам края и уверила их, что эти годы станут одними из лучших в их жизни. Она также напомнила о предстоящей аккредитации и поступлении в ординатуру, добавив, что практическое здравоохранение ждет их с открытыми объятиями уже в сентябре.
Выпускники пообещали своим преподавателям добросовестно исполнять профессиональный долг. Альбина Шкарина сообщила, что направляется в Ачинский перинатальный центр на должность анестезиолога-реаниматолога и получит возможность пройти ординатуру. Анастасия Гайдукова рассказала о своем распределении по целевому направлению в Боготол, где уже подписала договор с местной поликлиникой и подала заявление на трудоустройство.