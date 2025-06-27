ГАТИ выдала ордер на организацию VK Fest 2025 в парке 300-летия

Для проведения фестиваля установят ограждения, торговые точки, шатры и павильоны. Гости мероприятия смогут посетить четыре сцены, где будут пройдут концерт с участием популярных артистов и встречи с представителями медиа-сферы, «Фиолетовая», «Белая», «Record Dance» и «Блогеры».