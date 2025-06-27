Психиатр Фомин объяснил, почему людей с депрессией хотят лишить водительских прав

Россиян с диагностированной депрессией могут лишить водительских прав. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА им. Кутафина Тургунбой Зокиров. Право на вождение могут приостановить людям, страдающим от двух форм заболевания — F32 или F33 (по международной классификации болезней). Что это за виды депрессии и почему с таким диагнозом не стоит управлять автомобилем, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.