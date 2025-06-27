В СберСтраховании назвали молодость временем активных изменений

Период молодости — время активных изменений и первых самостоятельных шагов. Именно в этот этап своей жизни человек начинает принимать важные решения и учится справляться с ответственностью. При этом молодые люди особенно чувствительны к неожиданным трудностям: чаще всего у них еще нет стабильного дохода или накоплений, способных покрыть внезапные расходы. Специально ко Дню молодежи Елена Кошелева, директор проектов СберСтрахования, рассказала, с какими рисками чаще всего сталкиваются россияне в возрасте до 35 лет — и как страхование может помочь справиться с ними без серьезных затрат.