Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. А затем Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время — с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля.