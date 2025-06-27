Московский зоопарк запустил трансляции животных в VK Видео Live

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила растущий интерес к видеотрансляциям. «Чей-то фаворит — панда Катюша, а кто-то каждый день проверяет, как дела у ловких сурикатов. Поэтому мы рады сообщить, что проект стал еще масштабнее», — сказала она и добавила, что прямые эфиры помогут заинтересовать еще больше людей самых разных возрастов.