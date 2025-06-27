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Московский зоопарк запустил трансляции животных в VK Видео Live

Московский зоопарк запустил прямые трансляции животных на VK Видео Live. Теперь можно наблюдать за любимцами онлайн и поддержать их донатом.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

Московский зоопарк начал вести прямые трансляции из вольеров на платформе VK Видео Live. Пользователи уже активно наблюдают за жизнью животных в режиме реального времени. Также их можно поддержать с помощью донатов — функция доступна через кнопку «Поддержать» на странице с прямым эфиром. Все средства направят на развитие зоопарка.

На платформе уже доступны трансляции из 16 вольеров с большими пандами, красной пандой, манулом, капибарами, сурикатами, орангутанами, гориллами, енотами-полоскунами, медоедами, восточносибирскими рысями, азиатскими слонами, львами, амурскими тиграми, карликовым бегемотом и другими обитателями зоопарка. Прямые эфиры ведутся в часы работы зоопарка — с 07:30 до 22:00 по московскому времени.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила растущий интерес к видеотрансляциям. «Чей-то фаворит — панда Катюша, а кто-то каждый день проверяет, как дела у ловких сурикатов. Поэтому мы рады сообщить, что проект стал еще масштабнее», — сказала она и добавила, что прямые эфиры помогут заинтересовать еще больше людей самых разных возрастов.

Руководитель VK Видео Live Елисей Малышев подчеркнул, что «живые и эмоциональные форматы помогают пользователям чувствовать связь с природой, не выходя из дома. Прямые эфиры — это не только способ наблюдать, но и возможность сделать добро одним кликом».

Посмотреть видеотрансляции можно по ссылке.