«Украл в магазине булочку и пытался вынести фарш в кармане». Милиция сказала про отчисление и депортацию из Беларуси в РФ студента

Милиция сказала, что студент депортирован из Беларуси в Россию за кражу булочки и фарша в магазине. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении говорится, что в медицинском университете Гродно публично рассматривался вопрос про высылку студента-иностранца. В милиции отметили, что гражданин России дважды совершил мелкое хищение.
Отмечается, что молодой человек приехал в Гродно в августе 2023 года на учебу. Его отчислили с первого курса за академическую неуспеваемость, однако он сумел восстановиться.
«Но за ум так и не взялся, помимо этого он еще приобрел проблемы с законом — совершил два факта мелкого хищения: украл в магазине булочку и пытался вынести фарш в кармане. Также в списке нарушений безбилетный проезд», — обратили внимание в УВД.
В администрации университета охарактеризовали студента, как аккуратного, спокойного, вежливого и жалоб на него не было. Также сказано, что обучение он оплачивал вовремя. Вместе с тем в плане учебы россиянин зарекомендовал себя, как студент с низкой трудовой и исполнительной дисциплиной, с посредственной успеваемостью.
Комиссия, при учете неоднократных фактов правонарушений, которые указывают, что гражданин России на путь исправления в ближайшее время становиться не намерен, приняла решение выслать его из Беларуси сроком на пять лет. В пресс-службе обращают внимание: при случае попытки въехать на территорию Беларуси в отношении студента будет заведено уголовное дело.
«К слову, максимальный срок, на который могут запретить въезд — 10 лет», — напомнили в милиции.
Тем временем МВД сообщило, что шеф привлекал сотрудников для работ на участке и может сесть на 10 лет.
Кроме того, МВД заявило, что 25 должностных лиц получили более 250 тысяч евро за победы в закупках.
А еще одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы: «Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы».