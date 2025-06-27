«Украл в магазине булочку и пытался вынести фарш в кармане». Милиция сказала про отчисление и депортацию из Беларуси в РФ студента

В администрации университета охарактеризовали студента, как аккуратного, спокойного, вежливого и жалоб на него не было. Также сказано, что обучение он оплачивал вовремя. Вместе с тем в плане учебы россиянин зарекомендовал себя, как студент с низкой трудовой и исполнительной дисциплиной, с посредственной успеваемостью.