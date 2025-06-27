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Терапевт-нутрициолог советует, что лучше есть летом 2025 года

Лето — это отличная возможность дать организму «перезагрузку» после плотных зимних блюд, обогатив рацион свежими, легкими продуктами, богатыми влагой, витаминами и минералами.

Лето — не просто время отпусков и теплых дней. Это отличная возможность дать организму «перезагрузку» после плотных зимних блюд, обогатив рацион свежими, легкими продуктами, богатыми влагой, витаминами и минералами.

Елена Шураева, врач-терапевт, нутрициолог и председатель Коалиции здоровья БРИКС, делится рекомендациями о том, как составить здоровое и сезонное меню, которое поможет не только поддерживать форму, но и укреплять иммунитет. Об этом рассказал портал Samara Online 24.

Цветовая палитра на тарелке — залог разнообразия.

Одним из главных принципов летнего питания специалист называет потребление продуктов, богатых водой и фитонутриентами.

Они обеспечивают организм полезными веществами при минимальной калорийности.

«Цвет играет важную роль, — объясняет Шураева. — Каждый оттенок овощей и фруктов символизирует наличие определённых витаминов и микроэлементов».

Утро: помидоры и болгарский перец — источник ликопина и витамина С.

День: огурцы и редис — наполнят запас минералов и помогут восстановить водный баланс.

Вечер: листовые зелёные культуры (шпинат, руккола, петрушка) — богаты магнием и фолиевой кислотой.

Ягоды вместо сладкого десерта.

Вместо тортов и пирожных диетолог предлагает обратить внимание на ягоды. 150 граммов свежей голубики или клубники покроют суточную потребность в марганце и обеспечат мощную антиоксидантную защиту.

А их низкая калорийность позволяет включать их в рацион даже тем, кто следит за фигурой.

Омега-3: лето — время для профилактики.

Не стоит забывать и о жирной рыбе. Два-три раза в неделю полезно есть сельдь, кету или скумбрию. Эти морские обитатели содержат ценные омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление, поддерживают кожу при высоких температурах и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Поддержка ЖКТ: прохладительное и полезное.

Чтобы кишечник работал без сбоев, особенно в условиях путешествий и переменного питания, нутрициолог рекомендует включать в рацион кисломолочные напитки с живыми культурами и низкой жирностью.

Они помогают поддерживать микробиом в балансе и являются хорошим средством гидратации.

Кроме того, всё большую популярность набирают ферментированные овощи — кимчи, квашеная капуста. Они способствуют разнообразию кишечной флоры и снижают риск пищевых расстройств.

Фиолетовый щит против жары.

Современные исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в красно-фиолетовых продуктах (черешня, баклажаны с кожурой, красный лук), активируют выработку оксида азота — вещества, помогающего организму адаптироваться к высокой температуре.

Такие продукты станут естественной защитой от летнего стресса.

Правило идеальной тарелки: 50−25−25.

Чтобы сохранять чувство легкости, важно соблюдать пропорции:

50% — овощи, богатые водой;

25% — белок (рыба, тофу, йогурт);

25% — сложные углеводы (киноа, молодой картофель, гречка).

Эта комбинация гарантирует сытость без тяжести, благодаря клетчатке и качественным белкам.

Вода — основа жизни.

Летом особенно важно следить за водным балансом. Диетолог советует ориентироваться на формулу: 30 мл воды на каждый килограмм веса, плюс 300−500 мл за каждый час на солнце. При этом чай, кофе и алкоголь в этот расчет не входят.

Специи с охлаждающим эффектом.

Мята, кинза, фенхель — эти травы не только придают блюдам свежесть, но и мягко снижают аппетит. Их можно добавлять в салаты, соусы и напитки, избегая при этом лишней соли.

Итог:

Летнее питание — это не ограничения, а возможность радовать себя вкусными и полезными продуктами. Главное — сделать акцент на натуральном, сезонном, разноцветном.

Тогда и самочувствие будет на высоте, и силы — всегда в запасе.

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