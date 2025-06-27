В Похвистневском районе строится новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Большая Ёга Похвистневского района идёт строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). На данный момент готовность нового объекта составляет 10%. Ведутся работы по устройству каркаса быстровозводимой модульной конструкции. До завершения строительства медицинская помощь оказывается в действующем здании ФАПа.
После завершения строительства около 400 жителей села Большая Ёга получат медицинскую помощь в современных условиях. Новый ФАП оснастят необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Рабочие места медицинского персонала оборудуют компьютерами с быстрым интернет-соединением, что улучшит условия как для сотрудников, так и для пациентов.
В текущем году провели капитальный ремонт двух офисов врача общей практики в сёлах Большой Толкай и Мочалеевка.
Также в Похвистневскую центральную районную больницу поступило новое оборудование: восемь электрокардиографов и один видеоэндоскоп, а также шесть автомобилей Lada Granta и два автомобиля «ГАЗ Соболь».
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