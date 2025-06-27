Омский «Авангард» подписал контракт с новым нападающим Рашевским

Омский ХК «Авангард» объявил о подписании очередного игрока. В результате обмена с московским «Динамо» в «Авангард» перейдет 24-летний нападающий Дмитрий Рашевский. Москвичи получат за него денежную компенсацию.
Судя по тому, как представили его в соцсетях клуба, на этого форварда «Авангард» возлагает большие надежды.
«Молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку. Рашевский — настоящий снайпер. Настало время бить рекорды в форме “Авангарда” и решать с командой самые высокие задачи, — отметил гененеджер “Авангарда” Алексей Сопин.
За последние четыре сезона Дмитрий Рашевский побил рекорд ХК «Динамо» по заброшенным шайбам. В «Авангарде» он будет выступать под номером 96.
В сезоне КХЛ 2024/25 Рашевский провел 81 матч и набрал 44 (20+24) очка.