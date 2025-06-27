В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. 12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Её суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента «обучаются» находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм.
«Инновационный препарат изготовлен на фармацевтическом заводе и приобретён за счёт средств гранта правительства Москвы», — подчеркнул Собянин.
Он уточнил, что терапия прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома. Несколько дней назад врачи Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму ребёнку.
«Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии. Они дают надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях», — добавил Собянин.