В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

Мэр отметил, что врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Её суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента «обучаются» находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм.