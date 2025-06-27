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В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

В Морозовской детской больнице провели первую в РФ промышленную CAR-T-терапию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. 12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Её суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента «обучаются» находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм.

«Инновационный препарат изготовлен на фармацевтическом заводе и приобретён за счёт средств гранта правительства Москвы», — подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что терапия прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома. Несколько дней назад врачи Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму ребёнку.

«Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии. Они дают надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях», — добавил Собянин.

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