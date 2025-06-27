Минцифры Иркутской области отчиталось о работе в 2024 году

Как рассказал глава ведомства Александр Селедцов, одна из основных задач, поставленных перед министерством — обеспечение населенных пунктов Приангарья доступной связью и доступом в интернет. Для этой цели работает региональная программа устранения цифрового неравенства. В прошлом году удалось установить необходимое оборудование в 6 населенных пунктах, где в целом проживает более 900 человек. Кроме того, базовые станции, обеспечивающие устойчивую связь, устанавливаются в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря участию в этом проекте, с 2021 года их удалось установить в 79 поселениях.