В Воронежской области ЕГЭ на высший балл сдали 72 выпускника

В Воронежской области подвели итоги сдачи ЕГЭ. На высшие баллы экзамены сдали 72 выпускника, среди них одна 300-балльница и три 200-балльника, сообщили в региональном министерстве образования.
100 баллов воронежские школьники в этом году получали по литературе, химии, профильной математике, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, географии, информатике, английскому языку.
— Особо отмечу в этом году успехи наших ребят в химии и информатике. С первой блестяще справились сразу 18 ребят. Этот результат в два раза превосходит прошлогодний. В 2024 году рубеж в 100 баллов по химии удалось взять лишь девяти выпускникам. Максимальный балл по информатике получили 10 ребят. И это в пять раз больше, чем годом ранее, — отметила министр Образования Наталья Салогубова.
В 2025-м ЕГЭ в Воронежской области сдавали более 10 тыс человек, из них почти 9,5 тысяч выпускников текущего года.