В Воронежской области ЕГЭ на высший балл сдали 72 выпускника

— Особо отмечу в этом году успехи наших ребят в химии и информатике. С первой блестяще справились сразу 18 ребят. Этот результат в два раза превосходит прошлогодний. В 2024 году рубеж в 100 баллов по химии удалось взять лишь девяти выпускникам. Максимальный балл по информатике получили 10 ребят. И это в пять раз больше, чем годом ранее, — отметила министр Образования Наталья Салогубова.