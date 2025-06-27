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Комфортная температура: синоптики рассказали о погоде в выходные

Vaib.uz (Узбекистан. 27 июня). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные дни.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 100% 759 мм рт. ст. +25°

Жителей Узбекистана ожидает относительно комфортная летняя температура, а также усиление ветра с пылью.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье на большей части территории страны сохранится безоблачная погода. Днём температура воздуха будет варьироваться в пределах +32…+37°C. Лишь на крайнем юге республики в отдельные часы воздух прогреется до +39…+41°C.

В Узгидромете предупреждают об усилении ветра. В субботу местами порывы достигнут 13−18 м/с, а на севере и в пустынной зоне — до 20−22 м/с. В воскресенье сильный ветер сохранится только в горных районах Ташкентской области и в Ферганской долине. В некоторых регионах усиление ветра будет сопровождаться пыльным поземком.

Ташкент

В столице ожидается безоблачная погода. Ночные температуры составят +21…+23°C, а днём воздух прогреется до +34…+37°C.

Таким образом, несмотря на жару, погода на выходных будет в целом благоприятной для отдыха на свежем воздухе. Главное — учесть прогнозируемый ветер и возможную пыль, особенно при планировании поездок за город.