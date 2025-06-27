Комфортная температура: синоптики рассказали о погоде в выходные

В Узгидромете предупреждают об усилении ветра. В субботу местами порывы достигнут 13−18 м/с, а на севере и в пустынной зоне — до 20−22 м/с. В воскресенье сильный ветер сохранится только в горных районах Ташкентской области и в Ферганской долине. В некоторых регионах усиление ветра будет сопровождаться пыльным поземком.