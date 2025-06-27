В Ростовской области поддержали ходатайство о помиловании осужденного

Кроме того, за весь период работы комиссии в донском регионе почти из 2,5 тысячи ходатайств поддержали 108. Президент России помиловал 22 человека: четырнадцать мужчин и восемь женщин. Часть из них получили освобождение от лишения свободы, исправительных работ и штрафов, с трех человек сняли судимость.