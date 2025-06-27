В Ростовской области поддержали ходатайство о помиловании осужденного

В Ростовской области специальная комиссия рассмотрела пять обращений от осужденных, в итоге одного мужчину рекомендовали помиловать. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.
По словам чиновника, освободить от наказания посоветовали человека, имеющего только штраф. Мера в виде лишения свободы в его случае не применялась. Известно, что осужденный к этому моменту выплатил штраф, потерпевших нет.
Материалы теперь поступят на рассмотрение к врио губернатора региона Юрию Слюсарю и президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение по делу примет глава государства.
— За последнее время в Ростовской области увеличилось число обращений за помилованием. В том числе от тех, кто впервые нарушил закон, и категория инкриминируемых им преступлений относится к небольшой и средней тяжести, — отметил Михаил Корнеев.
По данным властей, за последние 3,5 года в Ростовской области поддержали 28 обращений о помиловании. Глава государства освободил от наказания восемь человек.
Кроме того, за весь период работы комиссии в донском регионе почти из 2,5 тысячи ходатайств поддержали 108. Президент России помиловал 22 человека: четырнадцать мужчин и восемь женщин. Часть из них получили освобождение от лишения свободы, исправительных работ и штрафов, с трех человек сняли судимость.
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