Жители Усольского района получили награды за отражение атаки дронов

В торжественной обстановке прошло вручение нагрудных знаков «Команда Путина» жителям Усольского района, проявившим мужество и самоотверженность во время атаки беспилотников 1 июня. Церемония состоялась при участии представителей Народного фронта. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Среди награждённых — настоящие герои, чьи поступки заслуживают особого уважения. Супруги Сауцкие оперативно организовали помощь: Валерия Викторовна немедленно вызвала экстренные службы, а Максим Евгеньевич тушил огонь.
— Павел Юрьевич Решетников рассказал, что атака дронов застала его семью на даче. Он увел ребенка и сказал отцу тоже укрыться, на что тот ответил: «Нет, я не буду прятаться». Так и работали: пока сын уничтожал беспилотники из охотничьего оружия, отец тушил траву, чтобы огонь не перекинулся на заборы и дома, — написал глава региона.
Особого внимания заслуживает Александр Зуев, который не только участвовал в отражении атаки, но и организовал масштабную волонтерскую помощь бойцам в зоне СВО. Он лично занимается изготовлением маскировочных сетей, ремонтом техники и доставкой гуманитарных грузов. Всего к награждению представлены 28 человек. Некоторые из них не смогли присутствовать на церемонии лично, но каждый получит заслуженный знак отличия.