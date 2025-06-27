Жители Усольского района получили награды за отражение атаки дронов

— Павел Юрьевич Решетников рассказал, что атака дронов застала его семью на даче. Он увел ребенка и сказал отцу тоже укрыться, на что тот ответил: «Нет, я не буду прятаться». Так и работали: пока сын уничтожал беспилотники из охотничьего оружия, отец тушил траву, чтобы огонь не перекинулся на заборы и дома, — написал глава региона.