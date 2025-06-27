МЧС предупредило южноуральцев о грозах и граде 27 и 28 июня

В МЧС предупредили жителей Челябинской области о предстоящей непогоде. По данным синоптиков, 27 и 28 июня в регионе обещают грозы, сильные ливни, крупный град, а также шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Южноуральцам советуют планировать выходные с учётом погодных условий.
По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу, 28 июня, на Южном Урале в дневные часы будет от +18 до +23 градусов. В воскресенье немного потеплеет — столбики термометров покажут +19.. +24 градуса. Однако в отдельных районах в последний день недели по-прежнему прогнозируют дожди и грозы.
В Челябинске в предстоящие выходные также будет облачно, обещают дожди, в субботу — сильные. На термометрах 28 июня будет +19.. +21 градус, 29 июня — +22.. +24.