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Пенсионерка отсудила с омской УК 170 тысяч рублей за сломанную руку

Женщина поскользнулась на нечищеном тротуаре.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд рассмотрел иск 59-летней жительницы Омска к УК «Сибжилсервис». Женщина потребовала компенсации морального вреда за сломанную руку.

В январе прошлого года пенсионерка сильно упала во дворе жилого дома по улице 6-я Линия, 168 А. Она поскользнулась на нечищеном тротуаре, который не привели в порядок сотрудники УК. Результат падения — перелом руки.

Прокуратура Ленинского округа поддержала требования пенсионерки. В итоге с ними согласился и суд. В качестве компенсации морального вреда за сломанную руку пенсионерка отсудила у УК 170 тысяч рублей.