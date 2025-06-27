Пенсионерка отсудила с омской УК 170 тысяч рублей за сломанную руку

Ленинский районный суд рассмотрел иск 59-летней жительницы Омска к УК «Сибжилсервис». Женщина потребовала компенсации морального вреда за сломанную руку.
В январе прошлого года пенсионерка сильно упала во дворе жилого дома по улице 6-я Линия, 168 А. Она поскользнулась на нечищеном тротуаре, который не привели в порядок сотрудники УК. Результат падения — перелом руки.
Прокуратура Ленинского округа поддержала требования пенсионерки. В итоге с ними согласился и суд. В качестве компенсации морального вреда за сломанную руку пенсионерка отсудила у УК 170 тысяч рублей.