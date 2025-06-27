Как выбрать спелую клубнику: советы, которые пригодятся в сезон

Лучше всего наведываться во фруктовые лавки по утрам, когда ягоды еще не успели нагреться на солнце. Предпочтение стоит отдавать фермерским рынкам с проверенными поставщиками, местным производителям (ягоды не требуют длительной транспортировки) и открытым точкам продажи, где возможна дегустация. Клубнику, которую продают на дороге, стоит избегать: на нее оседает пыль и грязь.