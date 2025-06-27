Как выбрать спелую клубнику: советы, которые пригодятся в сезон

Летний сезон традиционно ассоциируется с обилием свежих ягод, среди которых клубника занимает особое место. Однако при выборе этой капризной ягоды покупатели часто сталкиваются с разочарованием: внешне привлекательные плоды оказываются безвкусными или начинают портиться уже через несколько часов после покупки.
Как выбрать спелую клубнику?
Первое, на что нужно обратить внимание — это цвет ягоды. Идеальная клубника имеет равномерный красный оттенок без светлых или зеленоватых пятен. Слишком темный, почти бордовый цвет может свидетельствовать о перезревании, тогда как неестественно яркий, «пластмассовый» вид часто говорит о применении химических стимуляторов роста.
Не менее важна структура поверхности: натуральная спелая ягода обладает легким матовым блеском. Яркий глянец выглядит аппетитно, но, к сожалению, часто указывает на обработку ягоды специальными составами. Продавцы прибегают к этой уловке, чтобы привлечь покупателей к прилавкам.
Настоящая сезонная клубника имеет насыщенный сладкий аромат, который чувствуется даже на расстоянии. Если ягода не пахнет или имеет травянистый запах, скорее всего, ее сорвали недозрелой.
При осмотре стоит обратить внимание на плодоножки (так называемые «хвостики» в широкой части плода). У свежесобранной ягоды они должны быть зелеными и упругими. Сухие, пожелтевшие или легко отделяющиеся листики — признак длительного хранения.
Другой параметр, о котором не стоит забывать — плотность ягоды. При легком нажатии качественная клубника слегка пружинит, но не выделяет сок. Чрезмерная твердость свидетельствует о незрелости, а излишняя мягкость — о начале процесса гниения.
Где и когда покупать клубнику?
Лучше всего наведываться во фруктовые лавки по утрам, когда ягоды еще не успели нагреться на солнце. Предпочтение стоит отдавать фермерским рынкам с проверенными поставщиками, местным производителям (ягоды не требуют длительной транспортировки) и открытым точкам продажи, где возможна дегустация. Клубнику, которую продают на дороге, стоит избегать: на нее оседает пыль и грязь.
Какую клубнику покупать не стоит?
Лучше не покупать слишком крупные ягоды с пустотами внутри, плоды с белыми прожилками у основания и клубнику в упаковке с признаками конденсата или протечек.
Как хранить клубнику?
Чтобы сохранить свежесть купленной клубники, специалисты рекомендуют:
- не мыть клубнику перед хранением;
- убирать поврежденные ягоды: плесень может распространиться на другие плоды;
- расположить ягоды не в миске, а в на полке холодильника — желательно в один слой на бумажном полотенце;
- заморозить излишки, которые не планируете съесть сразу, предварительно удалив плодоножки.