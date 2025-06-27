«Занимали парковочные места и мешали выполнению ремонтных работ». Бесхозные автомобили эвакуированы в Минске по требованию прокуратуры

Власти эвакуировали бесхозные автомобили в Минске по требованию прокуратуры. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Минска.
В сообщении говорится, что прокуратура Советского района в момент надзорной деятельности обнаружила нарушения законодательства по организации сбора и хранения неэксплуатируемых транспортных средств. Так, возле жилого дома, расположенного по улице Веры Хоружей, а также на проезжей части по улице Краснозвездная были оставлены авто с повреждением кузова, шин, составных частей. Все указанное исключало возможность эксплуатации данных машин.
В прокуратуре обратили внимание, что собственники данных автомобилей самостоятельно меры по их перемещению, приведению в надлежащее состояние или же утилизации не принимали на протяжении длительного времени.
«Более того, один из автомобилей препятствовал проведению дорожно-строительных работ, а второе транспортное средство с годами превратилось в свалку», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе также добавили, что автомобили занимали парковочные места. В связи с указанным прокурор Советского района вынес в администрацию района предписание с требованием принять меры, связанные с организацией работы с неэксплуатируемыми автомобилями.
«Требования прокурора исполнены и транспортные средства эвакуированы», — уточнили в прокуратуре.
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