«Занимали парковочные места и мешали выполнению ремонтных работ». Бесхозные автомобили эвакуированы в Минске по требованию прокуратуры

В сообщении говорится, что прокуратура Советского района в момент надзорной деятельности обнаружила нарушения законодательства по организации сбора и хранения неэксплуатируемых транспортных средств. Так, возле жилого дома, расположенного по улице Веры Хоружей, а также на проезжей части по улице Краснозвездная были оставлены авто с повреждением кузова, шин, составных частей. Все указанное исключало возможность эксплуатации данных машин.